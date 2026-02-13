mObywatel dostał w tym roku już sporo nowości, ale resort cyfryzacji nie zwalnia i do popularnej platformy wprowadzono nowe funkcje, których celem jest ułatwienie życia obywateli. Tym razem jest to integracja popularnych portfeli cyfrowych z usługą ePłatności.

Apple Pay i Google Pay w usłudze ePłatności z aplikacji mObywatel

Nowe opcje to Apple Pay oraz Google Pay, które zintegrowano z usługą ePłatności. Dzięki temu w aplikacji mObywatel będzie można uiścić płatności urzędowe w bardzo prosty oraz wygodny sposób. W zasadzie szybciej się nie da.

Nowa funkcja nie wymaga logowania do bankowości elektronicznej, podawania kodów czy wpisywania danych kart płatniczych. mObywatel na telefonie integruje się z dostępnym portfelem cyfrowym i nie trzeba robić nic więcej. Na smartfonach z Androidem jest to Google Pay. Natomiast użytkownicy iPhone'ów mają do dyspozycji Apple Pay.

Warto jednak mieć na uwadze, że nowe metody płatności muszą być akceptowane także po stronie urzędu. Jeśli dana jednostka nie oferuje dla nich wsparcia, to użytkownik mObywatela zobaczy na ekranie telefonu komunikat z informacją o braku zgodności i taka opcja nie będzie dostępna.

Jak skorzystać z Apple Pay i Google Pay w aplikacji mObywatel?

Korzystanie z płatności Apple Pay i Google Pay bezpośrednio w aplikacji mObywatel jest bardzo proste. W tym celu należy wykonać następujące kroki. W przypadku obu platform wygląda to bardzo podobnie.

Uruchamiamy aplikację mObywatel i udajemy się do sekcji Usługi. Z listy opcji wybieramy ePłatności. Wskazujemy płatność, którą chcemy opłacić i wybieramy Przejdź do płatności. W zależności od płatności mogą wyświetlić się dodatkowe opcje - Zaakceptuj i zapłać lub Wybierz raty. Na liście metod płatności wybieramy Apple Pay lub Google Pay. Zatwierdzamy przyciskiem Zapłać.

Jest to więc bardzo proste i wygodne. Na końcu można wskazać opcję Pobierz potwierdzenie, co spowoduje wygenerowania potwierdzenia płatności.

mObywatel w tym roku dostanie więcej nowości

Na tym nie koniec nowości w mObywatelu na 2026 r., bo w przygotowaniu jest znacznie więcej funkcji i usług. Obecnie na etapie realizacji znajdują się m.in. mój KRS, księgi wieczyste, onboarding e-dowodem, e-Doręczenia czy nowe dokumenty cyfrowe. Wśród nich są legitymacje emeryta-rencisty MSWiA, strażaka czy polskiego związku strzelectwa sportowego.

