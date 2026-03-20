PKP Intercity jest w trakcie zakupu nowych pociągów. Sztandarowym składem w ofercie przewoźnika pozostałą zespoły trakcyjne Pendolino, ale za kilka lat sytuacja ulegnie zmianie. Jeszcze przed końcem dekady na tory wyjadą "piętrusy", które dostarczy Alstom Polska.

Piętrowe pociągi PKP Intercity zastąpią składy Pendolino

Na szczęście Pendolino nie zniknie z polskich torów i w rzeczywistości PKP Intercity wiąże z tymi składami większe plany. Jednak na wybranych relacjach składy ED250 zostaną zastąpione "piętrusami", które to również będą przystosowane do jazdy z prędkością do 200 km/h.

PKP Intercity w ramach umowy podpisanej z Alstom Polska w 2025 r. planuje w ramach zamówienia podstawowego zakupić aż 42 "piętrusy" z opcją rozszerzenia o dodatkowe 30 pojazdów, co potwierdził w trakcie Kongresu Kolei Dużych Prędkości 2026 Adam Wawrzyniak, jeden z członków zarządu przewoźnika.

Spółka chce na wybranych trasach zastąpić składy Pendolino wspomnianymi pociągami piętrowymi Coradia Max. Gdzie je zobaczymy?

Widzimy dla nich duży potencjał zwłaszcza na linii Warszawa - Łódź, na której mogłyby kursować nawet co pół godziny w szczycie

Natomiast wcześniej deklarowano skierowanie "piętrusów" na trasę Warszawa - Trójmiasto, gdzie również mają zastąpić składy ED250. Ponadto PKP Intercity chce kursować pociągami również po nowej linii Y, która ma być gotowa w przyszłej dekadzie.

PKP Intercity nie kupi więcej pociągów Pendolino

PKP Intercity ma 20 składów ED250, które na razie kursują wyłącznie po Polsce, ale jeden z pociągów w ostatnim czasie skierowano także do Czech. Spółka nie planuje jednak zakupić dodatkowych składów tego typu, a wykorzystać te dotychczasowe w jak najlepszym stopniu.

Wiemy, że pociągi Pendolino za niespełna dwa lata powinny zostać rozpędzone do 250 km/h. Rok temu przeprowadzono testy z taką prędkością na Centralnej Magistrali Kolejowej, które zakończyły się sukcesem. Do pełni szczęścia potrzeba jeszcze przystosować CMK.

Z informacji przekazanych niedawno przez PKP Polskie Linie Kolejowe wynika, że jazda z prędkością do 250 km/h na CMK ma być możliwa od grudnia 2027 r. To właśnie tam pociągi Pendolino po raz pierwszy pojadą tak szybko z pasażerami.

Zakup dodatkowych składów Pendolino w ramach najbliższych planów PKP Intercity nie ma już większego sensu. Spółka pod koniec 2025 r. ogłosiła przetarg na superszybkie pociągi KDP mające rozpędzać się do 320 km/h i to one w przyszłej dekadzie staną się ikonicznymi pojazdami spółki.

